Армии России и Украины пока не могут нанести друг другу решающий удар на востоке. О этом сегодня, 13 июля, говорится на сайте американского популярного телеканала CNN

Ключевой удар в рамках сражения за восток Украины пока не сделан, написал один из ведущих информационно-аналитических мировых каналов. В новой публикации эксперты рассуждают на тему того, сможет ли кто-тлибо из двух «измученных армий» победить.

По мнению журналистов, ВС РФ взяли передышку с целью наращивания сил и восстановления логистики на фоне грядущих наступательных действий. Но эта пауза, сообщает CNN, играет на руку украинской стороне. ВСУ также успешно осуществляют перегруппировку и укрепляют оборону, а также не исключают возможного контрнаступления.

Также на днях от научного сотрудника Отдела авиации и технологий Королевского института объединенных служб Джастина Бронка прозвучало неожиданное заявление. Он сказал о том, что Запад устал от Украины, и вскоре будет решать вопрос о возможной дальнейшей помощи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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