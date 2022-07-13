На украинские МиГ-29 установят американские ракеты AGM-84 с дальностью до 270 км

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Украинские МиГ-29 хотят оснастить американскими дальнобойными крылатыми ракетами с дальностью до 270 км. 

Крылатые ракеты AGM-84 - это противокорабельные ракеты, которые способны поражать морские цели на существенных расстояниях. Также данное вооружение может применяться для нанесения ударов по наземным целям. Их особенность - сложность перехвата, поскольку полет осуществляется на предельно низких высотах.

Не так давно стало известно о том, что ВВС Словакии намерены передать Украине 12 боевых самолетов МиГ-29, которые ей достались в наследство от СССР. Произойдет это после поставок стране американских F-16 вместо советских летательных аппаратов. Если на данные истребители действительно планируют установить крылатые ракеты AGM-84, то это создаст дл РФ серьёзную угрозу. 

Характеристики модернизированных в Словакии Миг-29:

Экипаж: один человек

Размах крыла: 11,36 м

Максимальная взлетная масса: 19,7 т.

Двигатели: 2х8300 кгс

Скорость максимальная: 2450 км/ч

30-мм автоматическая пушка, 4 т вооружения на 6-ти точках подвески.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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