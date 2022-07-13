Подоляка: ВС РФ разнесут польскую армию после завершения спецоперации на Украине

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Подоляка: ВС РФ разнесут польскую армию после завершения спецоперации на Украине
Военные новости
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что ВС РФ разнесут польскую армию после завершения специальной операции на Украине. По мнению журналиста, территория Украины будет освобождена российскими солдатами, кроме Галиции и Волыни, которые отойдут Польше. 

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Юрий Подоляка решил высказать свое мнение о том, как закончится противостояние. Не исключено, что Галичина и Волынь отойдут польской стороне. Остальную территорию РФ возьмет под свой контроль.

При этом в России и союзных республиках, уточняет блогер, пройдет частичная мобилизация. Подоляка добавил, что если Польша замахнется на большее, это может закончиться столкновением польской и российской армий. Однако в конечном итоге, войска Польши ВС РФ разнесут «в пух и прах».

Аналитик напомнил слова генералов НАТО, которые сразу сказали, что «если вы зайдёте на Украину, вам не грозят никакие статьи альянса, а воевать будете на свой риск и страх». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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