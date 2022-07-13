Военный эксперт заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

Американцев, которые планируют отслеживать «Цирконы», «Искандеры», «Кинжалы» при помощи аэростатов, ждет провал. Как утвержадет военный эксперт Алексей Леонков, «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя.

Он говорит, что попытки Америки использовать аэростаты с целью защиты от ударов гиперзвуковыми ракетами РФ, провальные. Аэростаты будут применяться для того, чтобы вычислять траекторию полета российских ракетных комплексов. После этого им на встречу будут направлять ракету для уничтожения.

Но Леонков заявляет, что пока Запад не получит доступ к российским технологиям, все попытки создать систему перехвата «Цирконов», «Искандеров» и «Кинжалов» не увенчаются успехом.

Ранее военный эксперт заявил, что возможности американских HIMARS чрезмерно преувеличены украинской стороной и данное вооружение не способно существенно изменить ход специальной операции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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