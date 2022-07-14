О возможных сценариях дальнейшего развития конфликта на Украине рассказало издание Forbes

Администраторы Telegram-канала «Площадь Восстания» со ссылкой на свои источники сообщили о награждении замглавы администрации Пушкинского района
Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков
Весьма неудачной оказалась попытка греческого экипажа AH-64. Пилоты попытались повторить трюк Ка-52, за что поплатились, разбив вертолет. Экипаж
Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых
Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным
Группа «Ленинград» не смогла отыграть концерт на финальной игре Суперкубка России по футболу, прошедшей 9 июля в Петербурге на «Газпром Арене». Их
В ночь с 12 на 13 июля Луганск сотрясли мощные удары с воздуха. Как выяснилось позже, они были нанесены Вооруженными силами Украины с помощью
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что предлагал свою помощь губернатору Александру Беглову, но тот отказался ради получения личной выгоды. С
Украинские военные начали использовать в боевых действиях ударные вертолеты Ми-24В, которые на днях были переданы из Чехии. Летательные аппараты были
Пресс-служба Роспотребнадзора озвучила меры, принятые ведомством для недопущения распространения оспы обезьян в связи с выявлением на территории РФ
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