О возможных сценариях дальнейшего развития конфликта на Украине рассказало издание Forbes

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О возможных сценариях дальнейшего развития конфликта на Украине рассказало издание Forbes
Политика / Украина
Фото из открытых источников

О возможных сценариях дальнейшего развития конфликта на территории Украины рассказало издание Forbes.ua. В публикации представлены три варианта дальнейшего хода событий, пишет Украина.ру.

Автор статьи Владимир Даценко предполагает, что может реализоваться сценарий многолетней войны. Этот вариант возможен в случае, если Запад будет предоставлять Украине недостаточно вооружения для того, чтобы отвоевать свои территории.

Еще один сценарий – военные события до конца текущего года и подписание мирного соглашения. С началом зимнего сезона, полагает автор публикации, в Европе может начаться крупнейший энергетический кризис в истории. Осознавая вероятность такого сценария, ЕС может нарастить поставки вооружения Украине, чтобы ВСУ добились побед на юге, например, вернули Херсон, и тогда РФ может пойти на мирное соглашение, например, вывести войска к границам по состоянию на 23 февраля. Но в таком случае есть вероятность возобновления военных действий через 5-10 лет, полагает автор статьи.

Третий сценарий – решительная победа Украины. А для этого Украине необходимо много вооружения, которое будет приходить быстро и в больших объемах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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