СМИ: США пугают военных ВС России на Украине вертолетами UH-60 Black Hawk

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения
Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет
Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных
Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков
В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка
Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых
Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в
Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным
Группа «Ленинград» не смогла отыграть концерт на финальной игре Суперкубка России по футболу, прошедшей 9 июля в Петербурге на «Газпром Арене». Их
Украинские военные начали использовать в боевых действиях ударные вертолеты Ми-24В, которые на днях были переданы из Чехии. Летательные аппараты были
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