Все государства бывшего Варшавского договора (туда входили Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия) пытаются сыграть на событиях, происходящих на Украине, и получить из этого экономическую выгоду. Об этом пишет издание «СП».

По заверению СМИ, и чехи, и словаки возлагают оборону своего воздушного пространства на ВВС Чехии. При этом словацкие МиГ-29 старого образца планируют спихнуть на Украину.

За это руководство рассчитывает получить от НАТО новенькие американские Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons. Нидерланды и ФРГ планируют развернуть в Словакии зенитные комплексы ПВО Patriot. Поляки же потребовали взамен вооружения, отданного Киеву, две батареи Patriot.

К тому же, в Чехии и Польше радушно приветствуют у себя компанию IDAG, поставщика вертолетов. Предприятие намерено отправляет в Западную Европу боевые многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawks («Черный ястреб»), находящиеся на вооружении США.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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