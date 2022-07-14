СМИ: США пугают военных ВС России на Украине вертолетами UH-60 Black Hawk

Image 16+
СМИ: США пугают военных ВС России на Украине вертолетами UH-60 Black Hawk
Военные новости
Фото из открытых источников

Все государства бывшего Варшавского договора (туда входили Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия) пытаются сыграть на событиях, происходящих на Украине, и получить из этого экономическую выгоду. Об этом пишет издание «СП».

По заверению СМИ, и чехи, и словаки возлагают оборону своего воздушного пространства на ВВС Чехии. При этом словацкие МиГ-29 старого образца планируют спихнуть на Украину.

За это руководство рассчитывает получить от НАТО новенькие американские Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons. Нидерланды и ФРГ планируют развернуть в Словакии зенитные комплексы ПВО Patriot. Поляки же потребовали взамен вооружения, отданного Киеву, две батареи Patriot.

К тому же, в Чехии и Польше радушно приветствуют у себя компанию IDAG, поставщика вертолетов. Предприятие намерено отправляет в Западную Европу боевые многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawks («Черный ястреб»), находящиеся на вооружении США.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
СМИ: США пугают военных ВС России на Украине вертолетами UH-60 Black Hawk

Сегодня, 07:49

CNN: Две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины

Вчера, 17:48

На украинские МиГ-29 установят американские ракеты AGM-84 с дальностью до 270 км

Вчера, 16:08

Военный эксперт заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

Вчера, 15:42

Подоляка: ВС РФ разнесут польскую армию после завершения спецоперации на Украине

Вчера, 13:04

Украина американскими РСЗО Himars уничтожила район базирования ПВО, прикрывающий Луганск от ударов

Вчера, 11:28

WION: Создание новой космической разведки США может привести к войне на орбите

12-07-2022, 11:41

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео

12-07-2022, 08:56

Пентагон: ЗРК NASAMS обезопасят Украину от российских ударов центрам принятия решений

12-07-2022, 08:41

Военный эксперт рассекретил планы контрнаступления ВСУ

11-07-2022, 16:35

Рядом с российскими территориальными водами замечен американский эсминец с ракетами

11-07-2022, 13:15

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

11-07-2022, 10:13

Военкор Поддубный предупредил об опасности ракетных ударов по Брянску и Смоленску

11-07-2022, 09:36

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

10-07-2022, 11:08

Глава Минобороны Украины Резников перечислил 3 сценария окончания конфликта на Украине

9-07-2022, 22:26

Военный эксперт рассказал, когда ВСУ перейдут на стандарты НАТО

9-07-2022, 17:58

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

7-07-2022, 12:38

ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса

30-06-2022, 11:03

В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области

22-06-2022, 21:53

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

21-06-2022, 10:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России
  • 11-07-2022, 11:07

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет
  • 11-07-2022, 10:01

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений
  • 11-07-2022, 10:13

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине
  • 12-07-2022, 11:19

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона
  • 11-07-2022, 08:51

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео
  • 12-07-2022, 08:56

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео

Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых

Новости партнеров
Новости партнеров
Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО
  • 11-07-2022, 16:51

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО

Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц
  • 11-07-2022, 23:58

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным

Бизнесмен Пригожин: «Надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде»
  • 12-07-2022, 11:40

Бизнесмен Пригожин: «Надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде»

Группа «Ленинград» не смогла отыграть концерт на финальной игре Суперкубка России по футболу, прошедшей 9 июля в Петербурге на «Газпром Арене». Их

Украина начала использовать переданные из Чехии ударные вертолеты
  • 11-07-2022, 19:35

Украина начала использовать переданные из Чехии ударные вертолеты

Украинские военные начали использовать в боевых действиях ударные вертолеты Ми-24В, которые на днях были переданы из Чехии. Летательные аппараты были