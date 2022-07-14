В ряспоражение российских военных попала очередная разработка Пентагона - сверхсекретный цифровой прицел гаубицы М777, пишет телеграм-канал WarGonzo.

ВС РФ занимаюся изучением найденного трофея - прицела буксируемой гаубицы М777. Сверхсекретную установку круглосуточно охраняли сотни человек из ВСУ, а темнокожий американец проводил руководство расчетом. Нашли «опасное, но отнюдь не бессмертное орудие» бойцы ЛНР.

Российским военным инженерам повезло - они имеют возможность изучить цифровой баллистический калькулятор, позволяющий наносить сверхточные удары до 20 км и возвращающий ствол в исходное положение.

Боевую информационную систему уже отправили в соответствующие ведомства. Изучение такой находки пригодится ВС РФ. Россияне смогут перенять опыт британцев с целью дальнейшей разработки вооружения, способного успешно конкурировать с западными аналогами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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