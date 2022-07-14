Военкор Леонков рассказал о разработке в России «Смерча» с дальностью 400 км

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Военкор Леонков рассказал о разработке в России «Смерча» с дальностью 400 км
Военные новости
Фото из открытых источников

Сегодня в прессе появилось новое заявление известного российского военного эксперта Алексея Леонкова. Редактор журнала «Арсенал Отечества» рассказал о разработке в России «Смерча» с дальностью 400 км. Высокоточное наведение осуществляется благодаря беспилотнику.

Эксперт рассказал, что в РФ идут работы по превращению РСЗО в высокоточное оружие. Новую жизнь получил «Смерч».  Для высокоточности установки предусмотрен собственный беспилотник. Помимо того, ведутся работы по повышению дальности поражения ракетами, примерно до 400 км. Также построена новая универсальная пусковая установка. Она может применять снаряды 2-х калибров, бьет реактивными снарядами точечно либо по площадям.

Военкор уточнил, что конструкторы из ОПК не в числе отстающих. Однак, несмотря на инициативную разработку, подобных систем в российских войсках мало из-за отсутствия «волевого решения и процесса серийного производства.»

Для этого нужно скорректировать российскую Госпрограмму вооружений, тем самым дать толчок для развития весьма перспективного и современного оружия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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