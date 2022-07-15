20 июля США могут одобрить передачу Украине дальнобойных ракет AFOM для «Himars»

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20 июля США могут одобрить передачу Украине дальнобойных ракет AFOM для «Himars»
Военные новости
Фото из открытых источников

На предстоящей неделе Америка може одобрить передачу Украине дальнобойных ракет для РСЗО «Himars». СМИ пишут, что произойдет это 20 июля.

Обсуждать данный вопрос власти США планируют совместно с другими странами Запада, участвующими в поставках оружия на территорию Украины. По-видимому, Вашингтон официально не будет афишировать передачу дальнобойных ракет AFOM для «Himars». Главная причина неразглашения - возможные негативные последствия со стороны России, поскольку РФ неоднократно предупреждала американские власти о том, что не останется в стороне и даст жесткий ответ на угрозу использования оружия по ее территории.

Вдобавок сообщается, что в рамках встречи, которая состоится 20 июля на авиабазе Рамштайн (Германия), планируется обсудить крупные поставки вооружения для ВСУ. Речь идет о танках, дополнительной артиллерии, истребителях МиГ-29.

Лидеры рассмотрят вопрос передачи Киеву дополнительного ракетного вооружения, как это ранее сделали Германия, Британия, Норвегия. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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