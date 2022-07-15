Администраторы Telegram-канала «Площадь Восстания» со ссылкой на свои источники сообщили о награждении замглавы администрации Пушкинского района
Власти Санкт-Петербурга показали свое отношение к патриотической идеологии. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин. Журналисты издания
В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась
Ким Чен Ын включается в битву России и США на Украине. Увидят ли ВСУ северокорейские войска на поле боя, размышляет Эдуард Попов в беседе с изданием
Крым может стать мишенью американских РСЗО HIMARS. О подобных планах якобы говорят непосредственно в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, Николаевская область представляет собой кластер, откуда
Весьма неудачной оказалась попытка греческого экипажа AH-64. Пилоты попытались повторить трюк российского Ка-52, за что поплатились, разбив вертолет.
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что предлагал свою помощь губернатору Александру Беглову, но тот отказался ради получения личной выгоды. С
Пресс-служба Роспотребнадзора озвучила меры, принятые ведомством для недопущения распространения оспы обезьян в связи с выявлением на территории РФ
В ночь с 12 на 13 июля Луганск сотрясли мощные удары с воздуха. Как выяснилось позже, они были нанесены Вооруженными силами Украины с помощью
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