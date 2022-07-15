Бывший артиллерист рассказал, как бороться с американскими РСЗО HIMARS на Украине

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Бывший артиллерист рассказал, как бороться с американскими РСЗО HIMARS на Украине
Военные новости
Фото из открытых источников

Виктор Литовкин, военный российский эксперт, являющийся полковником в отставке и бывшим артиллеристом, рассказал, как бороться с американскими РСЗО HIMARS на Украине. По словам эксперта, всегда должны стоять в боевой готовности системы «Искандер-М», а также крылатые ракеты и вертолеты К-52, которые вовремя могут нанести ответный удар.

«Системы РСЗО противника являются весьма мобильными, однако они не защищены от коварных ударов нашего вооружения. Во время перезарядки нужно обнаружить и проследить, куда перебазируются HIMARS. Тогда можно успеть нанести удар. Специалисты наши знают, как бороться в американсими РСЗО, но при этом важно усилить систему разведки и контроля», - заявил специалист.

К тому же, Литовкин добавил, что на Украине не обходится без участия специалистов НАТО: «Американские или НАТОвские инструкторы стоят рядом и командуют расчетом. Их нужно вылавливать нашими беспилотниками, космическими спутниками и разведывательными самолетами, которые оснащены современной системой наблюдения наподобие американской «Авакс». Затем, после прлученных сведений о текущем местонахождении HIMARS, должны наносится удары по месту их обнаружения».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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