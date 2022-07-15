Российский политолог Костин заявил, что Польша готовится к войне

Известный российский политолог заявил о том, что пока ураинские военные ведут боевые действия на Донбассе, Польша готовится к войне.

Александр Костин, занимающий должность заместителя генирального директора российского Института национальной стратегии, считает, что Польша готовится к военному столкновению. Эксперт не исключает, что сразу же после принятия законопроекта «Об особом статусе поляков» на Западе Украины появятся 20 тысяч польских солдат.

К тому же, как считает аналитик, в Варшаве и Киеве могут спровоцировать конфликт с Белоруссией. Это в свою очередь «поставит РФ на грань прямого столкновения с Польшей».

«Польская армия – одна из самых сильных в Европе. Речь идет о 250 тыс. личного состава. Таким образом для нас это значимый фактор стратегической неопределенности, он может полностью поменять существующий нынче военно-политический расклад сил», — заключил Костин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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