В наличии у России есть оружие, которое превосходит американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным военных экспертов Анатолия Матвийчука и Владимира Орлова, российское оружие помощнее и пострашнее американского.

HIMARS действительно обладают высокой эффективностью против легкобронированной техники или живой силы. Но российский «Ураган» ничем не уступает западному аналогу.

«Наш "Ураган" — 70 км, а боевая часть составляет 200 кг тротила. У HIMARS тротила 80 кг. Удивительно, почему все заговорили об этом оружии? Может быть это рекламная акция, - отметиил г-н Орлов.

Также, как говорят военные эксперты, у советского комплекса очень хорошая система наведения, высокая точность, примерно до одного метра. Американские HIMARS, говорят специалисты, слишком переоценены и в них нет ничего особенного.

Ранее о том, что американские системы не являются супероружием, а по некоторым показателям проигрывают советским реактивным системам залпового огня, заявлял военный специалист Константин Сивков. Профессионал акцентировал внимание на том, что у HIMARS шесть направляющих для ракет, а у «Урагана» — целых 16.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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