ВСУ используют инфракрасные маячки для наводки ракет американским HIMARS

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ВСУ используют инфракрасные маячки для наводки ракет американским HIMARS
Военные новости
Фото из открытых источников

По сведениям военного корреспондента Семена Пего, для наведения американских реактивных установок M142 HIMARS ВСУ используют новую тактику. Украинска армия разбрасывает маячки у военных объектов для точной наводки иностранного вооружения.

Маячок с инфракрасным излучением подбрасывают к военному объекту. Он представляет собой сеть проводов с батарейкой, пружинками, лампочкой.

Несколько дней разведывательное устройство излучает сигнал. Излучение затем фиксируют украинские беспилотники. После этого бойцы ВСУ передают полученные координаты расчету американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые и наносят удар ракетами по намеченной цели.

Американские РСЗО прибыли на Украину в конце июня. HIMARS момгут поражать цели на расстоянии 80 километров. Предварительно украинские военные прошли обучение по применению реактивных систем залпового огня.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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