ВСУ используют инфракрасные маячки для наводки ракет американским HIMARS

По сведениям военного корреспондента Семена Пего, для наведения американских реактивных установок M142 HIMARS ВСУ используют новую тактику. Украинска армия разбрасывает маячки у военных объектов для точной наводки иностранного вооружения.

Маячок с инфракрасным излучением подбрасывают к военному объекту. Он представляет собой сеть проводов с батарейкой, пружинками, лампочкой.

Несколько дней разведывательное устройство излучает сигнал. Излучение затем фиксируют украинские беспилотники. После этого бойцы ВСУ передают полученные координаты расчету американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые и наносят удар ракетами по намеченной цели.

Американские РСЗО прибыли на Украину в конце июня. HIMARS момгут поражать цели на расстоянии 80 километров. Предварительно украинские военные прошли обучение по применению реактивных систем залпового огня.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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