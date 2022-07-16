Боец полка «Ахмат-1», спецгруппы «Талиба», рассказал о вооружении ВСУ и его эффективности. По информации Геннадия Дубового, во время столкновений у украинских военных всегда встречается оружие советских образцов.

Обещания США и Запада о поставках Украине современного вооружения, похоже, остаются всего-навсего обещаниями. Как говорит военный корреспондент Геннадий Дубовой, во время боевых столкновений ВСУ и ВС РФ у украинской армии ни разу не встречалось современное западное оружие, лишь оружие старых советских образцов.

«Ходитмного слухов и сплетен о наличии у ВСУ какой-то западной супероптике, имеющихся суперусовершенствованных экземплярах американских снайперских винтовок. Мы их никогда не видели», — поведал Дубовой.

К тому же, по утверждению бойца спецгруппы «Талиба», и мины, и гранаты, и винтовки у украинцев советского образца.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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