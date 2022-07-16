Сивков назвал причины, из-за которых ВСУ не удается наносить четкие удары

Константин Сивков объяснил причины, из-за которых ВСУ не удается наносить четкие удары по позициям. Академик считает, что у украинских военных нету полноценной разведки тактического уровня, поскольку непрерывно происходит уничтожение американских беспилотников, собирающих данные.

По заверению доктора военных наук, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, ВС РФ постоянно разрушают поставляемые Западом дроны. Именно беспилотные летательные аппараты способны выдавать оперативные данные. У ВСУ же идет задержка информации.

При этом Сивков подчеркнул, что из-за неточности радиотехнической разведки, которая дает ошибки в измеряемых на десяти километрах данным, в работе необходимы именно беспилотники с целью проведения тактической разведки.

«Там задержка доведения информации. В условиях необходимости шифровки того, что на земле есть, а также из-за других факторов» , - отметил Константин.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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