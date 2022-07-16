Украинские военные используют новую эффективную тактику во время артиллерийских ударов

Украинские военные используют новую необычную тактику во время проведения артиллерийских обстрелов. Эта стратегия является весьма эффективной, поскольку выявлять позиции ВСУ на данный момент не так просто.

Российские военные эксперты обратили внимание на то, что украинская армия активно использует артиллерию как отечественного, так и зарубежного производства. Но происходит это исключительно в дневное время. При этом мы говорим только о ствольной артиллерии.

Обусловлено это тем, что по вспышкам от залпов артиллерийского вооружения можно определять район ведения огня, а затем эффективно поразить цели нанесением контрударов.

«С приходом темноты артиллерийские обстрелы зачастую вовсе прекращаются, ведь в темное время суток риск обнаружения во время выстрела возрастает в несколько раз. Соответственно возрастает риск быть уничтоженным ответным огнем, так как наблюдения за украинскими военными не прекращаются ни ночью, ни днем, а выявленные позиции немедленно подавляются ВС РФ», - пишут корреспонденты «WarGonzo».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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