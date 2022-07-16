Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России

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Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России
Военные новости
Фото из открытых источников

Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае,  если украинские военные получат большое количество американских РСЗО.

В интервью боец спецгруппы «Талиба» полка «Ахмат-1» сделал заявление. Он считает, что преимущество у армии Украины может быть лишь после отправки из США большой партии реактивных систем залпового огня.

«Это напоминает Великую Отечественную войну. У немцев был безупречный танк «Тигр», и до появления у нас танков ИС на порядок превосходил все наши боевые машины. Один немецкий танк мог сражаться сразу против нескольких российских танков. Однако, в сражении против десяти Т-34 «Тигры» проигрывали», - рассказывает боец.

Военкор добавил, что пока немецкая промышленность выпускала всего один «Тигр», в Союзе делали десять и брали противника массой и мобильностью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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