Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если украинские военные получат большое количество американских РСЗО.

В интервью боец спецгруппы «Талиба» полка «Ахмат-1» сделал заявление. Он считает, что преимущество у армии Украины может быть лишь после отправки из США большой партии реактивных систем залпового огня.

«Это напоминает Великую Отечественную войну. У немцев был безупречный танк «Тигр», и до появления у нас танков ИС на порядок превосходил все наши боевые машины. Один немецкий танк мог сражаться сразу против нескольких российских танков. Однако, в сражении против десяти Т-34 «Тигры» проигрывали», - рассказывает боец.

Военкор добавил, что пока немецкая промышленность выпускала всего один «Тигр», в Союзе делали десять и брали противника массой и мобильностью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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