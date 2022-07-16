Журналист Ищенко: РСЗО HIMARS — последний шаг к большой войне с США

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Журналист Ищенко: РСЗО HIMARS — последний шаг к большой войне с США
Военные новости
Фото из открытых источников

Журналист Ростислав Ищенко уверен в том, что поставка Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS —это последний шаг к большой конфронтации с США.

«Чем больше Америка будет Украине поставлять РСЗО HIMARS, тем больше ракет России придется выпускать. Для предотвращения ударов по территории РФ, которые благодаря американским дальнобойным ракетам могут спокойно достать до Смоленска или Подмосковья, ВС вынудили увеличивать выпускаемые по противнику боезаряды. Соответственно, будет расти количесвто разрушений и жертв. Российская армия планирует атаковать стратегические центры ВСУ, сбивать принадлежащие ВВС США самолеты, выступающие в виде ретрансляторов», - говорит Ишенко.

Журналист заключает, что если Штаты согласятся поставить новые системы ПВО Киеву по требованию Зеленского, количество ракет придётся значительно увеличить. Получается, риск потерь вновь увеличится, и РФ фактически находится на пороге прямой, пока ограниченной, конфронтации с США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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