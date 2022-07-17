Костин проинформировал о причинах нехватки ВС России беспилотников

Александр Кости, военны эксперт, проинформировал о причинах нехватки армиии РФ беспилотников. По утвержднию заместителя генерального директора российского Института национальной стратегии, нехватка оборудования является следствием неправильного курса Минобороны.

Эксперт говорит, что недостаточно приобрести беспилотники. Их нужно встроить в военные машины, от уставов и до нормативно-технической базы.

«Это из-за доктринального отставания и игнорирования военным руководством сути военно-технического развития. Почему на фоне конфликта в Сирии и других, Минобороны игнорирует вызовы и перспективы военно-технического прогресса? Это вопрос непонимания, как и куда движется военная наука. РФ живет доктринами 70-х годов, воюет по заложенным 50 лет назад нормам», - объяснил Александр Костин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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