Костин проинформировал о причинах нехватки ВС России беспилотников

Image 16+
Костин проинформировал о причинах нехватки ВС России беспилотников
Военные новости
Фото из открытых источников

Александр Кости, военны эксперт, проинформировал о причинах нехватки армиии РФ беспилотников. По утвержднию заместителя генерального директора российского Института национальной стратегии, нехватка оборудования является следствием неправильного курса Минобороны.

Эксперт говорит, что недостаточно приобрести беспилотники. Их нужно встроить в военные машины, от уставов и до нормативно-технической базы.

«Это из-за доктринального отставания и игнорирования военным руководством сути военно-технического развития. Почему на фоне конфликта в Сирии и других, Минобороны игнорирует вызовы и перспективы военно-технического прогресса? Это вопрос непонимания, как и куда движется военная наука. РФ живет доктринами 70-х годов, воюет по заложенным 50 лет назад нормам», - объяснил Александр Костин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Костин проинформировал о причинах нехватки ВС России беспилотников

Сегодня, 14:54

Журналист Ищенко: РСЗО HIMARS — последний шаг к большой войне с США

Вчера, 21:50

Боец спецгруппы «Талиба» раскрыл правду о минах, гранатах и винтовках ВСУ

Вчера, 16:27

Сивков назвал причины, из-за которых ВСУ не удается наносить четкие удары

Вчера, 07:55

Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России

Вчера, 07:32

Украинские военные используют новую эффективную тактику во время артиллерийских ударов

Вчера, 07:13

Бывший артиллерист рассказал, как бороться с американскими РСЗО HIMARS на Украине

15-07-2022, 18:46

20 июля США могут одобрить передачу Украине дальнобойных ракет AFOM для «Himars»

15-07-2022, 17:57

Российский политолог Костин заявил, что Польша готовится к войне

15-07-2022, 12:58

Военные эксперты предупредили о наличии у России оружия помощнее и пострашнее HIMARS

15-07-2022, 09:01

ВСУ используют инфракрасные маячки для наводки ракет американским HIMARS

15-07-2022, 08:41

В распоряжение ВС РФ попал сверхсекретный цифровой прицел гаубицы M777

14-07-2022, 22:36

Леонков рассказал о разработке в России «Смерча» с дальностью около 400 км

14-07-2022, 13:10

СП: Американцы пугают военных ВС из России на Украине вертолетами UH-60 Black Hawk

14-07-2022, 07:49

CNN: Две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины

13-07-2022, 17:48

На украинские МиГ-29 установят американские ракеты AGM-84 с дальностью до 270 км

13-07-2022, 16:08

Военный эксперт заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

13-07-2022, 15:42

Подоляка: ВС РФ разнесут польскую армию после завершения спецоперации на Украине

13-07-2022, 13:04

Украина американскими РСЗО Himars уничтожила район базирования ПВО, прикрывающий Луганск от ударов

13-07-2022, 11:28

WION: Создание новой космической разведки США может привести к войне на орбите

12-07-2022, 11:41

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Пригожин указал на негативное отношение администрации Петербурга к патриотам
  • 14-07-2022, 21:04

Пригожин указал на негативное отношение администрации Петербурга к патриотам

Власти Санкт-Петербурга показали свое отношение к патриотической идеологии. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин. Журналисты издания

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки
  • 15-07-2022, 14:53

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки

В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась

СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине
  • 15-07-2022, 12:23

СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине

Ким Чен Ын включается в битву России и США на Украине. Увидят ли ВСУ северокорейские войска на поле боя, размышляет Эдуард Попов в беседе с изданием

СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым
  • 15-07-2022, 09:12

СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым

Крым может стать мишенью американских РСЗО HIMARS. О подобных планах якобы говорят непосредственно в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

СП: Шеслер разъяснила, зачем военные ВСУ перебросили под Николаев системы HIMARS США
  • 14-07-2022, 21:38

СП: Шеслер разъяснила, зачем военные ВСУ перебросили под Николаев системы HIMARS США

Как рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, Николаевская область представляет собой кластер, откуда

Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России
  • Вчера, 07:32

Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России

Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если

Новости партнеров
Новости партнеров
Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме
  • 15-07-2022, 14:37

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме

В Екатеринбурге нашли мертвой в пруду 22-летнюю девушку. Екатерина Зыкова бесследно пропала в конце июня. Об этой трагической новости

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»
  • Вчера, 06:58

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»

В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации

Зарубежные СМИ: Россия получила АПЛ К-329 «Белгород» с пугающими США беспилотниками
  • 15-07-2022, 12:39

Зарубежные СМИ: Россия получила АПЛ К-329 «Белгород» с пугающими США беспилотниками

Зарубежное издание 19FortyFive проккоментировало новость о поступлении в Россию атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород». СМИ пишут, что

Обещанные Смольным информационные табло для пассажиров новых автобусов так и не появились
  • 15-07-2022, 14:26

Обещанные Смольным информационные табло для пассажиров новых автобусов так и не появились

Смольный и ответственные за проведение транспортной реформы чиновники не смогли выполнить обещание по установке информационных табло до начала ее