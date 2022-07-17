Солдаты ВСУ написали Зеленскому, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий

В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась
Ким Чен Ын включается в битву России и США на Украине. Увидят ли ВСУ северокорейские войска на поле боя, размышляет Эдуард Попов в беседе с изданием
Крым может стать мишенью американских РСЗО HIMARS. О подобных планах якобы говорят непосредственно в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если
В Екатеринбурге нашли мертвой в пруду 22-летнюю девушку. Екатерина Зыкова бесследно пропала в конце июня. Об этой трагической новости
В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации
Зарубежное издание 19FortyFive проккоментировало новость о поступлении в Россию атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород». СМИ пишут, что
Выступивший против принятого законопроекта о комплексном развитии территории депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский в нескольких пунктах
Смольный и ответственные за проведение транспортной реформы чиновники не смогли выполнить обещание по установке информационных табло до начала ее
Смольный решил на месте промзоны «Горская» построить элитный «Клуб 19». Слухи об этом ходили давно и вот они подтвердились. Как сообщает «
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