Солдаты ВСУ рассказали в письме Владимиру Зеленскому о том, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий. Главаня причина - отсутствие боевого опыта. Обращение армии появилось в распоряжении СМИ. Об этом сегодня, 17 июля, написали «Известия».

Речь идет о бойцах 34-го батальона 57-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Солдаты написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте воины детально изложили причины, из-за которых они больше не хотят оставаться в зоне боевых действий.

По мнению бойцов ВСУ, у большинство парней из личного состава за плечами нет срочной службы, боевого опыта либо военной кафедры. Также военнослужащие жалуются на то, что обучение, которое проходили, не является эффективным. Воинам не выдали военные билеты.

«С марта и по апрель мы проходили обучение, но оно оказалось неэффективным», — написали бойцы.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Венедиктову, а также главу СБУ Баканова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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