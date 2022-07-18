Кадыров предупредил Белый дом от необдуманных шагов

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Кадыров предупредил Белый дом от необдуманных шагов
Военные новости
Фото из открытых источников

Рамзан Кадыров обратился к Америке, заявив о серьезных планах Москвы в отношении Киева и всего западного мира. Глава Чечни предупредил американскую сторону о том, что «воевать с Россией – это не голливудские боевики снимать».

Кадыров предостерегает Белый дом от необдуманных шагов. В республике полностью сформированы военные подразделения «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», батальйон «Восток-Ахмат», а также «Запад-Ахмат». О создании баальйонов с «внушительным количеством личного состава» впервые ссобщалось в конце июня.

У бойцов первого формирования, по словам главы республики, есть большой боевой опыт в Сирии и на Украине. Пока планы настоящих профессионалов, четко знающих свое дело и готовых бороться до конца, Рамзан Ахматович не раскрывает. Но он просит США быть благоразумными. 

«Воевать с Россией – это не голливудские боевики снимать», - написал чеченский лидер в своейм телеграм-канале.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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