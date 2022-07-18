Стало известно, почему ВС России продолжают сбивать украинские самолеты в ходе СВО

Автор телеграм-канала Fighterbomber поделился мнением о том, почему ВС России продолжают сбивать украинские самолеты в ходе СВО.

Российские войска ежедневно ликвидируют не менее восьми самолетов ВСУ. Такие данные публикует Минобороны РФ. По словам эксперта, в самом начале военной спецоперации ВСУ удавалось сохранить самолеты, которые пускает в бой сейчас.

«Судя по количеству уничтожаемых летательных аппаратов и средств ПВО, в самом начале СВО ВВС Украины сохранили львиную долю своего парка», —сказал он.

Добавим, что российские эксперты оценили сроки завершения спецоперации на Украине. По прогнозам специалистов, дальнейшее развитие событий зависит прежде всего от позиции руководства стран ЕС. Политики утверждают, что РФ намерена дойти «до той точки», которую считает необходимой.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей