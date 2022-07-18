Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS

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Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS
Военные новости
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Дмитрий Болтенков назвал слабое место HIMARS. По его мнению, это небольшая дальность РСЗО. Также эксперт уверен, что все американское оружие будет выведено из строя.

«Американских установок не так уж и много, поэтому уничтожение каждой из них является серьезным успехом. Главная уязвимость HIMARS - в их небольшой дальности, ведь украинцам дали ракеты GMLRS с дальностью в 70–80 км. Дело в том, что для поражения целей в тылу машины нужно близко к линии фронта выдвигать, где их можно легко обнаружить», - говорит военкор.

«Немаловажный инструмент для этого - беспилотники. После обнаружениях РСЗО либо авто с боеприпасами к ним, БЛА могут передать координаты в штаб, где примаются решения о нанесении удара. В ответ можно использовать «Смерч» или баллистический «Искандер». Все американские машины постепенно будут выведены из строя», — рассказал Болтенков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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