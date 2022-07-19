Кнутов рассказал, как отбить атаки новых ракет для РСЗО HIMARS

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Кнутов рассказал, как отбить атаки новых ракет для РСЗО HIMARS
Военные новости
Фото из открытых источников

Юрий Кнутов назвал способы отражения атак новых ракет для HIMARS, дальность которых может достигать до 300 км. По мнению военного эксперта, руководителя Музея войск противовоздушной обороны, для борьбы с американскими тактическими ракетами РФ нужно создать многоэшелонированную систему ПВО, которая бы надежно защищала важные объекты.

Как говорит аналитик, у данной системы противовоздушной и противоракетной обороны следует создать единую автоматизированную систему управления, которая бы состояла из комплексов различных типов действия (дальнего С-300, ближнего - «Панцирь-С» и среднего-  «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2»). 

Кнутов напоминает, что такая многоэшелонированная система функционировала еще в советские времена. Сперва ракету нужно перехватить комплексами дальнего радиуса действия, и, если не получется, подключить комплексы средней, а позже и ближней дальности.

Более того, говорит эксперт, периодически следует менять или перемещать группировки ПВО для того, чтобы американская космическая разведка не могла дать точную информацию для целеуказаний.

Самая главная задача на сегодняшний день - это найти достаточно противоракетных комплексов и прикрытить наиболее важные объекты.

Как известно, новое вооружение от США поступило на Украину сегодня, 19 июля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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