Александр Костин рассказал, что произойдет, когда польские войска зайдут на Западную Украину. По словам заместителя генирального директора российского Института национальной стратегии, Польша является значительным фактором стратегической неопределенности, способным кардинальным образом изменить военно-политический расклад сил на Украине.

До этого Ростислав Ищенко, известный политолог, заявил, что Владимир Зеленский после принятия законопроекта «Об особом статусе поляков» планирует увидеть на Западной Украине порядка 20 тысяч польских войск. Затем он намерен перебросить около 50 тысяч ВСУ на восток.

Обозреватель уверен в том, что описанный сценарий возможен при успехе ВС РФ. Украина и Польша технически и юридически к этому полностью готовы.

Костин добавил, что ВС Польши могут занять и соседние области Украины, задействовав силы оперативного командования «Центр» и «Запад». Более того, польские солдаты могут пойти дальше, чем спровоцировать и без того напряженные отношения с Белоруссией. Это может привести к прямому конфликту с Варшавой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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