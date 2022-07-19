На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО.

Активное применение средств противовоздушной обороны украинскими солдатами фиксируют в Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. Это наблюдается на фоне полностью выведенной из строя национальной системы ПВО страны и редких случаев применения украинской армией комплексов противовоздушной обороны.

Специалисты говорят, что наиболее активно на Украине используют средств противовоздушной обороны малой дальности. Они нужны для перехвата крылатых ракет.

Не исклено, что ВСУ получили дополнительные зенитно-ракетные комплексы не только советского производства из западных стран, но и НАТОвские системы по обеспечению защиты от средств воздушного нападения противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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