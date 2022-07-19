Ракеты ATACMS могут накрыть Крым, 80% территории Белоруссии и 9 областей юго-запада России

Уже завтра, 20 июля, США могут объявить о поставках на Украину опасных ракет ATACMS, которые представляют угрозу России. Они способны поражать цель на расстоянии до 300 км.

Несмотря на то, что у ВСУ имеется небольшое количество пусковых установок для данных систем, ракеты ATACMS Block IA являются существенной угрозой не только для военных объектов России, но и для граджанского населения.

Тактическое вооружение в виде дальнобойных тактических ракет для американских РСЗО M142 Himars и M270 MLRS могут накрыть весь Крым, 80% территории Белоруссии и даже 9 областей на юго-западе Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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