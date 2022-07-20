Леонков заявил, что Россия испытает много перспективного оружия в ходе спецоперации

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Леонков заявил, что Россия испытает много перспективного оружия в ходе спецоперации
Военные новости
Фото из открытых источников

В ходе спецоперации Россия испытает много новых и перспективных образцов вооружений, включая РСЗО с "умными" боеприпасами "Торнадо-С". Об этом изданию РИА Новости заявил военный эксперт Алексей Леонков.

"Действительно, у нас есть немало современного и перспективного оружия, которое мы можем испытать в ходе спецоперации. Надеюсь, в боевых условиях будет применена РСЗО "Торнадо-С" с корректируемыми снарядами. В отличие от других систем, эта установка может работать точечно. Она корректируется беспилотникам-разведчикам и по спутниковой системе ГЛОНАСС", - проинформировал Леонков.

Он добавил, что в ходе спецоперации на Украине впервые использовали новые авиационные ракеты "305" для уничтожения военных объектов с вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Боевое применение получили истребители пятого поколения Су-57.

Также в ход могут пойти БТР "Бумеранг", система дистанционного минирования "Земледелие, перспективные танки Т-80БВМ, боевая машина "Тайфун-ПВО"и многое другое.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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