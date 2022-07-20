Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»

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Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»
Военные новости
Фото из открытых источников

Украинские войска продолжают обстрелы территорию России. На днях ВСУ обстреляли Курскую область. Там остались огромные воронки от взрывов и осколки от снарядов. Достается и другим российским приграничным областям, пишет  «Свободная пресса».

Сергей Шойгу, министр обороны поручил группировке «Запад» всячески пресекать неправомерные действия украинской армии.

Михаил Александров, эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО считает, что следует как можно быстрее перестать «нежничать» с украинской армией. Специалист уверен, что одного лишь вооружения для налаживания сложившейся ситуации недостаточно и необходимо жестче действовать.

«По резиденции Владимира Зеленского было бы неплохо нанести удар. В арсенале у нас есть высокоточное вооружение, однако пока мы осторожничаем и слишком нежничаем по отношению к противнику, а нужны решительные действия».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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