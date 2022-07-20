ВСУ впервые показали видеокадры удара M270 MLRS сверхзвуковыми ракетами

Украинские военные впервые продемонстрировали применение системы M270 MLRS. Удары сверхзвуковыми ракетами ВСУ показали на видеокадрах, которые сегодня появились в Сети.

Первые системы M270 MLRS прибыли на территорию Украины и около суток назад были впервые использованы. Системой были отстреляны сразу 12 сверхзвуковых ракет по неизвестной цели. Об этом говорит появление соответствующих видеокадров, представленных украинскими военными.

На видео видно, как реактивная системой залпового огня M270 MLRS производится отстрел большого количества ракет по неизвестных целях. Кроме слов украинских солдат о том, что применяется именно система американского производства, на это указывает скорость полета ракет. К тому же, нужно обратить внимание на хлопки, которые являются следствием преодоления ракетами звукового барьера.

Отметим, что система M270 MLRS практически не отличается от первоначально переданного Вашингтоном вооружения. Но за счёт гусеничного шасси и пусковой установки с 12 ракетами, такое оружие является куда более грозным противником.

Примечательно, что ВСУ ведут огонь днем, не боясь своего обнаружения. Это непосредственно говорит о том, что атака проводилась со значительного расстояния. Не исключено, что применялись дальнобойные ракеты ER-GMLRS.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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