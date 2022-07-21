Балерина Волочкова рассказала, что в сексе Басков «потрясающий мужчина»

Анастасия Волочкова рассказала о ярком романе с Николаем Басковым на фоне слухов о его гомосексуальности. Также балерина «послала лесом» Рустама Солнцева за попытку «залезть в постель» к артисту.

В последнее время в СМИ не утихают разговоры о сексуальной ориентации Баскова. Волочкова резко отреагировала на эти слухи, защитив Николая. Танцовщица призвала оставить в покое «золотой голос» и добавила, что фанатов не должно интересовать, с кем спит их кумир.

По словам балерины, в свое время она совершила с певцом незабываемое путешествие на Мальдивы. На островах Настя спала с Колей в одной кровати. 46-летняя артистка балета не прочь возобновить любовные отношения с певцом.

«Какая разница, кто с кем спит. Главное - это оставаться профессионалом своего дела и хорошим человеком. С Колей у нас была любовь, и нашим отношениям 24 года. Во время трогательного путешествия на Мальдивы мы спали в одной постели. Да, в сексе он потрясающий мужчина», - рассказала балерина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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