Юморист Морозов заявил, что на концерты Бузовой ходят только ради смеха

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Юморист Морозов заявил, что на концерты Бузовой ходят только ради смеха
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Фото из открытых источников

Юморист Александр Морозов заявил, что на концерты Ольги Бузовой ходят только ради смеха. По словам 49-летнего артиста эстрады,  выступления экс-звезды «Дома-2» не вызывают у посетителей удовольствия.

Артист говорит, что современный российский зритель изменился. Если раньше ходили на концерт для того, чтобы получить удовольствие, то теперь для того, чтобы кого-либо обругать и осмеять.

В качестве примера юморист привел слова своей близкой знакомой, которая объяснила, зачем отправилась на концерт Бузовой.

«Она песни поет, а я на телефон снимаю, комментирую, а затем выложу в соцсетях. Будет куча подписчиков и лайков», — заявила приятельница комика.

Отметим, что очень часто Бузова сталкивается с критикой и насмешками. В минувшем году звезда выступила на МХАТа, однако публика не с восторгом встретила исполнительницу на профессиональной сцене.

Также добавим, что Ольга, которая еще является ведущей, уехала из России почти на два месяца. Причиной отсутствия поп-дивы стали съемки в передаче «Звезды в Африке». Уже в конце текущей недели экс-участница телестройки вернется в РФ и посетит Воронеж. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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