Кнутов проинформировал, почему у ВСУ не кончается артиллерия

Image 16+
Кнутов проинформировал, почему у ВСУ не кончается артиллерия
Военные новости
Фото из открытых источников

Военный специалист Юрий Кнутов объяснил, почему у украинской армии не кончается артиллерия. По словам эксперта, в связи с отлаженной работой ремонтных баз ликвидированные комплексы оперативно восстанавливают.

Кнутов прокомментировал недавнее сообщение Министерства обороны России о том, за 24 часа из строя ВСУ было выведено около 50 орудий.

«Это  далеко не полное уничтожение. Это означает, что часть оружия можно отремонтировать за день, неделю, месяц. Этим и объясняется, что мы уничтожаем ЗРК, а все равно они вскоре появляются. Потому что из двух-трех систем можно собрать одну», – сказал аналитик.

Г-н Кнутов также призвал ВС РФ вести активный огонь по всем украинским ремонтным предприятиям, поскольку это иожет значительно ослабить армию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Кнутов проинформировал, почему у ВСУ не кончается артиллерия

Сегодня, 21:47

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая

Сегодня, 10:13

Министр обороны Резников заявил, что Киев согласовал новые поставки вооружения

Сегодня, 08:26

Военный эксперт Кнутов: Распиаренные американские РСЗО HIMARS сильно переоценены

Сегодня, 07:28

Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»

Вчера, 21:11

Леонков заявил, что Россия испытает много перспективного оружия в ходе спецоперации

Вчера, 15:29

ВСУ впервые показали видеокадры удара M270 MLRS сверхзвуковыми ракетами

Вчера, 08:13

Кнутов рассказал, как отбить атаки новых ракет для РСЗО HIMARS

19-07-2022, 20:32

Костин рассказал, что произойдет, когда ВС Польши зайдут на Западную Украину

19-07-2022, 11:47

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе

19-07-2022, 11:33

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

19-07-2022, 09:48

Ракеты ATACMS могут накрыть Крым, 80% территории Белоруссии и 9 областей юго-запада России

19-07-2022, 07:25

Стало известно, почему ВС России продолжают сбивать украинские самолеты в ходе СВО

18-07-2022, 18:46

Российский эксперт рассказал о судьбе оружия, поставляемого Западом украинской армии

18-07-2022, 17:58

Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США

18-07-2022, 09:43

Кадыров предупредил Белый дом от необдуманных шагов

18-07-2022, 09:14

Солдаты ВСУ написали Зеленскому, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий

17-07-2022, 22:22

Костин проинформировал о причинах нехватки ВС России беспилотников

17-07-2022, 14:54

Журналист Ищенко: РСЗО HIMARS — последний шаг к большой войне с США

16-07-2022, 21:50

Боец спецгруппы «Талиба» раскрыл правду о минах, гранатах и винтовках ВСУ

16-07-2022, 16:27

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»
  • Вчера, 21:11

Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»

Украинские войска продолжают обстрелы территорию России. На днях ВСУ обстреляли Курскую область. Там остались огромные воронки от взрывов и осколки

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая
  • Сегодня, 10:13

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая

Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко
  • Вчера, 13:15

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем

  • 19-07-2022, 13:57

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

Стало известно, что вторым инвестором крупных петербургских проектов в Зеленогорске и рядом с Невской Ратушей станет бизнесмен Александр Малашкин,

  • Вчера, 20:29

Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО
  • 19-07-2022, 09:48

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО. Активное применение средств противовоздушной обороны

Новости партнеров
Новости партнеров
Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину
  • 19-07-2022, 07:49

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью. По

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне
  • Вчера, 12:36

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне. По мнению министра иностранных дел России, в ней не может быть победителя. В интервью РИА Новости

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе
  • 19-07-2022, 11:33

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе

Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая написала статью для The New York Times, в которой обозначила план Кремля, касающийся «специальной

В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ
  • Вчера, 05:08

В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ

19 июля представители объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщили о том, что в Кировский и Выборгский райсуды Северной столицы