Военный специалист Юрий Кнутов объяснил, почему у украинской армии не кончается артиллерия. По словам эксперта, в связи с отлаженной работой ремонтных баз ликвидированные комплексы оперативно восстанавливают.

Кнутов прокомментировал недавнее сообщение Министерства обороны России о том, за 24 часа из строя ВСУ было выведено около 50 орудий.

«Это далеко не полное уничтожение. Это означает, что часть оружия можно отремонтировать за день, неделю, месяц. Этим и объясняется, что мы уничтожаем ЗРК, а все равно они вскоре появляются. Потому что из двух-трех систем можно собрать одну», – сказал аналитик.

Г-н Кнутов также призвал ВС РФ вести активный огонь по всем украинским ремонтным предприятиям, поскольку это иожет значительно ослабить армию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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