Украинские войска продолжают обстрелы территорию России. На днях ВСУ обстреляли Курскую область. Там остались огромные воронки от взрывов и осколки
Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна
Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем
Стало известно, что вторым инвестором крупных петербургских проектов в Зеленогорске и рядом с Невской Ратушей станет бизнесмен Александр Малашкин,
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о
Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО. Активное применение средств противовоздушной обороны
Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью. По
Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне. По мнению министра иностранных дел России, в ней не может быть победителя. В интервью РИА Новости
Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая написала статью для The New York Times, в которой обозначила план Кремля, касающийся «специальной
19 июля представители объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщили о том, что в Кировский и Выборгский райсуды Северной столицы
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