Лию Ахеджакову не уволили из «Современника», несмотря на ее позицию против спецоперации

Лию Ахеджакову не уволили из театра, несмотря на ее позицию против проведения спецоперации на Украине. Актриса заявила, что спектакли с ее участием пока не убрали из репертуара «Современника».

Ранее в СМИ активно обсуждали уволнение знаменитой актрисы из театра. Лия решила опровергнуть все слухи и прокомментировала данную информацию. Ахеджакова заявила, что продолжает работать. Роли артистки кино расписаны до октября, а сама она верит, что будет участвовать в запланированных ранее постановках.

«Так что пока меня никто не убирал. Надеюсь, что и не собирается. Все нормально», — сказала Ахеджакова.

84-летняя Ахеджакова играет в театре с 1977 года. До этого 8 лет она трудилась в Московском ТЮЗе. Всего у актрисы более 70 ролей в кино с 1968 года.

При этом Народная артистка РФ никогда не скрывала, что не поддерживает решение российского правительства провести специальную военную операцию на территории соседней страны.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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