Лукашевич: Все ввозимое на Украину западное вооружение будет уничтожаться

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Лукашевич: Все ввозимое на Украину западное вооружение будет уничтожаться
Политика
Фото из открытых источников

Все ввозимое на Украину иностранное вооружение будет уничтожаться для того, чтобы его не использовали для обстрелов жилых кварталов страны. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Политик отметил, что в Москве опасаются возможного использования западного оружия для обстрела гражданских объектов. Все необходимые  указания были отданы на уровне Минобороны.

К тому же, по словам Лукашевича, РФ внимательно следит за РСЗО HIMARS, отправляемые Америкой в Эстонию.
«Примечательны «утечки» о решении США направить в Эстонию РСЗО HIMARS, включая дальнобойные снаряды к системе на сумму около $500 млн. Мы понимаем, где в конце концов они окажутся. Но эти перемещения мы будем внимательно отслеживать», — добавил дипломат.

Напомним, с самого начала спецоперации западные страны поставляют Украине оружие и другую военную помощь. Россия критикует такие действия НАТО и США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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