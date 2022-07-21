Макс Барских «переобулся» и заявил, что россияне не виноваты в спецоперации на Украине

Макс Барских «переобулся прямо в воздухе» и объявил, что не считает россиян виновными в СВО ВС РФ на Украине, заявил музыкальный критик Александр Фадеев.

Фадеев отметил, что совсем недавно певец яростно критиковал действия властей РФ, жестко оскорблял россиян, запрещал им использовать свои песни и даже сообщил об отмене всех концертов без возврата денег за приобретенные ранее билеты. Более того, певец даже собирался идти убивать российских солдат.

Однако сегодня из уст Барских, въезд которому в РФ запрещен на 50 лет, прозвучали противоположные высказывания. Макс сказал, что в спецоперации он не осуждает россиян и с удовольствием выступит перед своими поклонниками.

По мнению критика, «переобувание» исполнителя произошло после осознания того, какие финансовые убытки ему грозят после потери многочисленной российской аудитории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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