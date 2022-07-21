Шоумена Максима Галкина призвали вернуть Аллу Пугачеву на родину

Максима Галкина, супруга Аллы Пугачевой, призвали вернуть певицу на родину. Примадонна покинула Россию вместе с семьей и обосноваль в Юрмале.

Покинувшего страну Максима Галкина попросили вернуть назад Аллу Пугачеву. Об этом сам юморист рассказал в одной из соцсетей. Одна из поклонниц в комментариях обратилась к шоумену. Подписчица написала, что Максим волен выступать где хочет, и как хочет, но русский народ требует, чтобы он вернул Аллу Борисовну в Россию.

«Вы обещали ей спокойную жизнь, а что теперь. Алла, я уверена, хочет с детьми домой», — написала фанатка.

На подобную «просьбу» Галкин ответил в свойственной ему шуточной манере. Артист сказал, что его жена не вещь и сама принимает решения. «Что значит «верните Аллочку». Она что, шифоньер?» — возмутился Галкин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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