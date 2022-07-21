Министр обороны Резников заявил, что Киев согласовал новые поставки вооружения

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Министр обороны Резников заявил, что Киев согласовал новые поставки вооружения
Военные новости
Фото из открытых источников
Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Киев согласовал поставки новой партии вооружения на Украину. По словам политика,  их партнеры обязались поставить ВСУ для неба, моря и суши.

Министр обороны Украины решил прокомментировать встречу в так называемом формате «Рамштайн-4». В ходе собрания США и другие западные страны (речь идет о странах НАТО) обсуждали вопросы новых поставок вооружения и боеприпасов на Украину.

«При этом было принято решение сохранить интригу. О характере большей части военной помощи решено не сообщать. Могу лишь сказать точно, что наши партнеры пообещали поставить оружие и для неба, и для моря, и для суши», — сказал Резников.

Встреча «Рамштайн-4» (такое название она получила по месту первого проведения заседания) состоялась в виртуальном формате в минувшую среду, 20 июля. По результатам встречи глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Украине еще больше оружия (артиллерии, боеприпасов) от партнеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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