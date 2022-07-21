Названа причина смерти Русланы Писанки: скончалась от агрессивного запущенного рака

Руслана Писанка скончалась от рака. О причине смерти рассказал супруг умершей актрисы Игорь Исаков.

Стала известна причина преждевременного ухода украинской актрисы. Телеведущая скончалась 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет. Ранее СМИ сообщали, что звезда сериала "Сваты" умерла после "продолжительной тяжелой болезни", которую она тщательно скрывала не только от поклонников, но и от коллег и друзей. При этом точный диагноз журналистами не сообщался.

Супруг артистки подтвердил многочисленные догадки о том, что у его жены, которая лечилась в Германии, обнаружили онкологическое заболевание.

"У Руси был рак. Агрессивная форма и немного запущенная", - сказал муж покойной артистки.

По словам Игоря, Писанка до последней минуты боролась за жизнь.

"Так, как боролась она, я не смог бы даже на половину", однако иммунитет не выдержал", -добавил Исаков.

Кстати, брат Русланы также умер от рака. А незадолго до смерти Писанка потеряла мать. Смерть самого близкого человека сильно подкосила актрису.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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