Названа причина смерти Русланы Писанки: скончалась от агрессивного запущенного рака

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Названа причина смерти Русланы Писанки: скончалась от агрессивного запущенного рака
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Фото из открытых источников

Руслана Писанка скончалась от рака. О причине смерти рассказал супруг умершей актрисы Игорь Исаков.

Стала известна причина преждевременного ухода украинской актрисы. Телеведущая  скончалась 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет. Ранее  СМИ сообщали, что звезда сериала "Сваты" умерла после "продолжительной тяжелой болезни", которую она тщательно скрывала не только от поклонников, но и от коллег и друзей. При этом точный диагноз журналистами не сообщался.

Супруг артистки подтвердил многочисленные догадки о том, что у его жены, которая лечилась в Германии, обнаружили онкологическое заболевание.

"У Руси был рак. Агрессивная форма и немного запущенная", - сказал муж покойной артистки.

По словам Игоря, Писанка до последней минуты боролась за жизнь.

"Так, как боролась она, я не смог бы даже на половину", однако иммунитет не выдержал", -добавил Исаков.

Кстати, брат Русланы также умер от рака. А незадолго до смерти Писанка потеряла мать. Смерть самого близкого человека сильно подкосила актрису. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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