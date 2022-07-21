СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая

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СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая
Военные новости
Фото из открытых источников

Любые танки НАТО сожжет китайская противотанковая управляемая ракета третьего поколения (ПТУР) Hongjian-12, которая получила название «Красна стрела», пишет издание Свободная Пресса.

Действительно, долгое время Китай пробовал себя в разработке подобного вооружения. И лишь в 2014 году добился успехов. Китайская инженерия представила миру противотанковую ракету Hongjian-12, разработанную корпорацией North Industries. Она известна под смертоносным названием «Красная стрела». Hongjian-12 - новая ПТУР на вооружении армии КНР. Первые партии оружия вскоре были отправлены в Иран.

По информации СП, у снаряда минимальная площадь реактивного следа, поэтому его применяют на кардинально различающихся дистанциях. Маневрировать противотанковой ракетой на твердотопливном моторе можно благодаря двум типа доступной атаки (прямая атака либо же «бросок кобры»).

Более того, не так давно были созданы новые модели Hongjian-12 — GAM-100 и GAM-102. Они могут похвастаться эффективной дальностью поражения целей — 2,5 и 4 километра, что поможет сжечь в пух и прах танки НАТО. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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