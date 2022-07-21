Военный эксперт Кнутов: Распиаренные американские РСЗО HIMARS сильно переоценены

Колоссальные возможности и неуязвимость РСЗО HIMARS сильно переоценены. Миф о жутком супероружии развенчал воэнный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист считает, что распиаренные всеми HIMARS не представляют особой сложности для ВС РФ. Российская армия успешно сражается с дамериканским оружием и ликвидирует его.

«Как по мне, родилась некая легенда о "жутком супероружии", с которым якобы мы не сможем бороться. Однако наша система ПВО перехватывает и уничтожает американские РСЗО. Для нас они являются не очень сложной целью», — проинформировал эксперт.

Кнутов добавил, что для защиты HIMARS у ВСУ практически не осталось систем ПВО, которые способны перехватить российские «Искандеры».

Потенциальной проблемой для РФ являются родственные HIMARS установки М270 MLRS, которые способны наносить массированные удары. По словам военного эксперта, М270 — этот HIMARS, умноженный на два, то есть пусковая установка не с 6, а с 12 ракетами в 2-х транспортно-пусковых контейнерах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей