Собчак заявила, что Владимир Соловьев мешал ей развивать карьеру

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Собчак заявила, что Владимир Соловьев мешал ей развивать карьеру
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Фото из открытых источников

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как Владимир Соловьев не давал ей строить карьеру. По словам журналистки, на тот момент они даже не были знакомы.

Собчак призналась, что именно Соловьев просил не брать дочь политика на радио.

«Забавно, но в те давнишние времена Соловьев страшно ругал власть. Я только пришла на радио «Серебряный Дождь», а он бегал к руководству и просил меня на работу «не брать». На тот момент мы не были знакомы даже», —впоминает Ксюша.

Светская львица показала давнее фото Владимира, когда ведущий еще пытался пробовать себя в музыке. Также светская львица поинтересовалась, нужно ли ей добавлять песни Соловьева в плей-лист.

Напоминаем, ранее Владимир Соловьев заявил, что Собчак следует «выковырять» из страны. В ответ журналистка сказала телеведущему «закатать губу». Они не скрывают свою неприязнь друг к другу и периодически обмениваются нелицеприятными высказываниями.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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