Минобороны показало видео работы ТОС «Солнцепек», за которыми охотятся ВСУ

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Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат.

По информации ведомства, за этим вооружение идет настоящая охота солдатами ВСУ.

«За этой машиной и за ее экипажем ведется охота. В связи с ее эффективностью и уникальностью», — рассказал РИА Новости источник.

Украинские войска боятся термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых попросту невозможно укрыться в блиндаже.

Дело в том, что во время взрыва они создают избыточное давление и, как следствие, огненный шар температурой не менее 3 тыс. градусов Цельсия. В результате поражение может происходить даже через маленькие щели. Кроме того, на одной машине находятся 24 термобарических снаряда, способные накрыть до 40 тысяч квадратных метров.

В видео, опубликованном Минобороны, показана подготовка «Солнцепека» к стрельбе и огонь по позициям противника. В ролике можно увидеть объемные взрывы. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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