Николай Басков выступил против проката нового фильма в РФ с Чулпан Хаматовой

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Николай Басков выступил против проката нового фильма в РФ с Чулпан Хаматовой
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Фото из открытых источников

Николай Басков осудил Минкультуры за решение выпустить в прокат фильм с Хаматовой. Своим мнением «золотой голос» поделился в Telegram-канале.

Певец едко высказался о решении Министерства культуры РФ выпустить на экраны фильм с участием Чулпан Хаматовой в главной роли. Басков уверен, что сбежавшая в Латвию актриса, которая продолжает активно критиковать спецоперацию, является образцом двуличия.

«Интересно мне наблюдать, как отдельные лица примеряют роль «Совести Нации», а затем льют грязь на свою страну из-за рубежа. В итоге в России запускают проект в главных ролях с ними. Почему бы Хаматовой не быть последовательной, вслед за Иваром Калныньшем не выбросить на помойку все работы в российском кино» - возмутился Басков.

Гнев Народного артиста вызвали слухи о том, что в РФ планируют показывать фильм «Просточеловек». Начало проката было запланировано на 25 августа этого года.

Напомним, что 46-летняя Чулпан Хаматова публично высказалась против спецоперации на Украине и призвала прекратить боевые действия. Она вместе с дочерьми покинула Россию и сейчас находится в Латвии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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