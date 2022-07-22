Свадьба Влада Соколовского и Ангелины Сурковой состоится в 2023 году

Влад Соколовский сообщил в социальной сети дату свадьбы с Ангелиной Сурковой. Влюбленные, которые воспитывают совместного четырехмесячного сына Дэвида, свяжут себя узами брака в 2023 году.

Радостной новостью о грядущей женитьбе музыкант поделился в своем Telegram-канале. Ранее СМИ писали о том, что певец сделал своей возлюбленной Ангелине Сурковой предложение руки и сердца. Влюбленные отдыхают на Бали, именно там Влад вручил девушке заветное обручальное кольцо.

«Один из самых счастливых моментов в жизни. Я как мальчишка волновался, это было прекрасно! У нас все не как у всех. Сперва ребенок, затем свадьба! Я так люблю эту историю, абсолютно уникальную», - написал 30-летний артист.

Подробности свадьбы молодой исполнитель держит в секрете. Поклонники же уверены в том, что грядущее торжество станет одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе.

«Думаю, мы будем праздновать бракосочетание в 2023 году! Мы хотим отметить праздник в определенном кругу людей, для нас это очень важно», — добавил музыкант.

Влад Соколовский и Рита Дакотой развелись в сентябре 2018 года. От брака у исполнителя хита «Твой или ничей» есть дочь Мия. Девочке исполнится четыре года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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