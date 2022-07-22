Журналист Сорокин поддержал Леонида Якубовича из-за его горя

Недавно ведущий шоу «Поле чудес» высказался о снятии с эфиров телеканалов развлекательных передач. По словам Леонида Якубовича, даже в военное время на телеэкраны выходили различные юмористические передачи.

Леонид Аркадьевич поделился своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы телешоу «Поле чудес» и отметил, что тяжело переживает происходящее сейчас на Украине.

Мнение г-на Якубовича поддержал Денис Сорокин. Журналист отметил, что развлекательный контент должен присутствовать в сетке вещания. По мнению эксперта, если руководство федеральных каналов совсем уберет его с экранов, граждане России не смогут отвлечься от проблем. «Такие передачи помогают зрителю отвлечься от ежедневных проблем. Если ток-шоу запретят на федеральных каналах, то это станет настоящей трагедией. Думаю, их не запретят, а будут показывать, как и раньше», – считает Сорокин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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