Алексей Арестович заявил о том, что у российских военных началась «химарсобоязнь», пишет «СП». По мнению политика, связано это с «успехами ВСУ», которые активно используют американские системы HIMARS.

«У противника началась Химарсобоязнь и она только усиливается. США передадут еще четыре установки HIMARS. Буквально нексолько единиц западного оружия точечно выигрывают на отдельных участках фронта» — издание приводит слова советник офиса президента.

Арестович добавил, что впервые «химарсобоязнь» появилась не у российской армии, а у американской, которая распиарила РСЗО, а теперь говорит о ее неэффективности.

Стоит добавить, что инвесторы уходят из корпорации Lockheed Martin, которая занимается производством HIMARS. Каждую из неудач, которая связана с системой залпового огня, они воспринимают как удар по репутации компании. Продажи РСЗО, кстати, составляют малую часть прибыли американского гиганта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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