Арестович сообщил, что у российских военных началась «химарсобоязнь»

Image 16+
Арестович сообщил, что у российских военных началась «химарсобоязнь»
Военные новости
Фото из открытых источников

Алексей Арестович заявил о том, что у российских военных началась «химарсобоязнь», пишет «СП». По мнению политика, связано это с «успехами ВСУ», которые активно используют американские системы HIMARS.

«У противника началась Химарсобоязнь и она только усиливается. США передадут еще четыре установки HIMARS. Буквально нексолько единиц западного оружия точечно выигрывают на отдельных участках фронта» — издание приводит слова советник офиса президента.

Арестович добавил, что впервые «химарсобоязнь» появилась не у российской армии, а у американской, которая распиарила РСЗО, а теперь говорит о ее неэффективности.

Стоит добавить, что инвесторы уходят из корпорации Lockheed Martin, которая занимается производством HIMARS. Каждую из неудач, которая связана с системой залпового огня, они воспринимают как удар по репутации компании. Продажи РСЗО, кстати, составляют малую часть прибыли американского гиганта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
СП: Арестович заявил, что у российских военных началась «химарсобоязнь»

Сегодня, 15:54

ISW: ВС Украины уже могли начать контрнаступление на Херсонщине

Сегодня, 10:38

Украинская армия пробует наступать на херсонском направлении, пытаясь найти слабые места в обороне ВС РФ

Вчера, 14:18

По военной базе Турции в Ираке нанесён беспрецедентный удар иранскими БПЛА-камикадзе Ababil-2

Вчера, 09:17

Кнутов проинформировал, почему у ВСУ не кончается артиллерия

21-07-2022, 21:47

СП: Танки НАТО сожжет смертоносная ракета Hongjian-12 «Красная стрела» из Китая

21-07-2022, 10:13

Министр обороны Резников заявил, что Киев согласовал новые поставки вооружения

21-07-2022, 08:26

Военный эксперт Кнутов: Распиаренные американские РСЗО HIMARS сильно переоценены

21-07-2022, 07:28

Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»

20-07-2022, 21:11

Леонков заявил, что Россия испытает много перспективного оружия в ходе спецоперации

20-07-2022, 15:29

ВСУ впервые показали видеокадры удара M270 MLRS сверхзвуковыми ракетами

20-07-2022, 08:13

Кнутов рассказал, как отбить атаки новых ракет для РСЗО HIMARS

19-07-2022, 20:32

Костин рассказал, что произойдет, когда ВС Польши зайдут на Западную Украину

19-07-2022, 11:47

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе

19-07-2022, 11:33

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

19-07-2022, 09:48

Ракеты ATACMS могут накрыть Крым, 80% территории Белоруссии и 9 областей юго-запада России

19-07-2022, 07:25

Стало известно, почему ВС России продолжают сбивать украинские самолеты в ходе СВО

18-07-2022, 18:46

Российский эксперт рассказал о судьбе оружия, поставляемого Западом украинской армии

18-07-2022, 17:58

Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США

18-07-2022, 09:43

Кадыров предупредил Белый дом от необдуманных шагов

18-07-2022, 09:14

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны
  • 22-07-2022, 12:43

The New York Times рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге страны

Зарубежная пресса уже несколько дней подряд пишет о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В частности, сегодня об этом сообщило

  • 22-07-2022, 10:07

Минобороны показало видео работы ТОС «Солнцепек», за которыми охотятся ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», которая стала камнем преткновения для украинских солдат. По

В Ленинградской области найдено тело местной предпринимательницы
  • 21-07-2022, 23:18

В Ленинградской области найдено тело местной предпринимательницы

Сегодня утром в Кудрово Ленинградской области обнаружено тело сорокачетырёхлетней женщины с огнестрельным ранением головы. К расследованию

По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками
  • Вчера, 09:53

По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками

Минувшей ночью турецкая военная база в Бамарни подверглась мощной атаке беспилотников. Издание Авиа.Про, сообщая о ней, называет ее беспрецедентной.

NYT: США сомневаются в способности ВС Украины победить Россию
  • 22-07-2022, 13:06

NYT: США сомневаются в способности ВС Украины победить Россию

New York Times пишет о том, что военная поддержка Украины ослабевает. В частности, происходит это на фоне сомнений стран ЕС и США в победе Киева и

В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов
  • 21-07-2022, 17:48

В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов

«Пассажиравторансом» Северной столицы подведены итоги торгов на поставку пятидесяти пяти автобусов среднего класса. В аукционе предсказуемо победила

Новости партнеров
Новости партнеров
На Украине показали, как наносят удары полученными из Британии M270 MLRS
  • Вчера, 08:52

На Украине показали, как наносят удары полученными из Британии M270 MLRS

Киев получил из Британии сразу три мобильные пусковые установки систем M270 MLRS, что равноценно передаче шести систем Hamers. Украинсике военные уже

Арестович увидел слабость России в интенсификации авиационных ударов по объектам ВСУ
  • 22-07-2022, 15:21

Арестович увидел слабость России в интенсификации авиационных ударов по объектам ВСУ

Советник в офисе Владимира Зеленского увидел «слабость» ВС РФ в нанесении авиационных ударов по военным объектам ВСУ. Алексей Арестович, «анализируя»

Военкор Сапоньков заявил, что Киев готовится к контрнаступлению
  • 21-07-2022, 20:05

Военкор Сапоньков заявил, что Киев готовится к контрнаступлению

Военкор Роман Сапоньков заявил, что Киев планирует лишить российскую армия снабжения и готовится к контрнаступлению. Слова корреспондента передает

Отмена инвестиционного проекта "Мегалайна" в Горской показала отсутствие стратегии Смольного 
  • 22-07-2022, 18:34

Отмена инвестиционного проекта "Мегалайна" в Горской показала отсутствие стратегии Смольного 

Смольный отказался от проекта реновации промзоны «Горская» от «Мегалайна» как только проект обрел реальные черты. Соглашение власти Северной столицы