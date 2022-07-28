Украина заявляет о контрнаступлении ВСУ на территории Херсонской области. Однако, по мнению обозревателя РИА НОВОСТИ Владимира Корнилова, в ходе так называемого контрнаступления Киев один за другим теряет грода.

Издание пишет, что пока украинские власти вещают о контрнаступлении ВСУ, Киев утрачивает контроль над территориями. С того момента, как политики начали заявлять о начале « наступательной операции» в Херсоне, ВС РФ освободили Лисичанск, Северодонецк и в целом ЛНР. Сейчас российские союзные силы успешно продвигаются на Донбассе.

«Армия Украины говорит о масштабном контрнаступлении на Херсон с начала июня. В ВСУ при этом неоднократно отчитывались об успехах этой давным-давно уже ведущейся контратаки», - иронизирует журналист, отмечая, что эти планы обречены на провал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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