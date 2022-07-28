РВ: Польша тайно перебрасывает на Украину танки PT-91 с Калининградского направления

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РВ: Польша тайно перебрасывает на Украину танки PT-91 с Калининградского направления
Военные новости
Фото из открытых источников

Сегодня стало известно о тайной переброске Польшей танков PT-91 для последующей отправки на Украину. Примечательно, боевые машины поступают из 16-й механизированной дивизии Войска Польского, основные соединения которой расположены на границе с Калининградской областью.

«Русская весна» сообщает, что полякам было рекомендовано не осуществлять видеосъемку и фотосъемку проезжающие мимо колонны военной техники для того, чтобы транспортировка прошла скрытно и безопасно.

«В связи с военными учениями, проводимыми в ближайшее время в соответствии с программой обучения вооруженных сил Польши, в северо-восточной части страны могут появляться колонны военной техники», — пишет польская бригада в Твиттере.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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