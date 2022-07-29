66-летняя Лариса Долина призналась, что закрутила новый роман

66-летняя похудевшая, помолодевшая и похорошевшая Лариса Долина призналась, что закрутила новый роман.

Певица возглавила жюри на конкурсе молодых исполнителей на «Славянском базаре» в белорусском Витебске. Большим сольным концертом артистка отметила пятидесятилетие своей творческой деятельности. В Беларуси Долина, которая, помимо работы, принимала подарки и совершала шопинг, расссказала, что ее сердце занято.

«Для любой женщины очень важно любить и быть любимой. Я сейчас в этом состоянии нахожусь. Мне оно дает заряд долголетия, женского и творческого», - сказала Лариса Александровна.

Хотя называть имя избранника певица не стала, посмеявшись над разными предположениями журналистов. Новой пассией Долиной СМИ называли белорусского певца Руслана Алехно и звезду «Голоса» Александра Еловского.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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