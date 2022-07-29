66-летняя Лариса Долина призналась, что закрутила новый роман

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Утром 28
США назвали причину скорого ослабления группировки российских войск. Американские журналисты заявили, что у ВС РФ вскоре закончатся силы и боеприпасы
Уже ставший доброй традицией День национальной кухни прошел в ряде воинских частей страны. На сей раз солдат профессиональные повара баловали
Киев решил отрезать Херсон по новой военной тактике, пишет Московский Комсомолец. Идея о контрнаступлении Украины претерпела изменения. Недавно
В Крыму определили сроки существования Украины. Политолог Андрей Никифоров оценил шансы на существование страны, как независимого государства. По
Западных лидеров тянет в 2-х разных направлениях, пишет издание New York Times. С одной стороны они решили помочь Украине, но с другой стороны
Украина заявляет о контрнаступлении ВСУ на территории Херсонской области. Однако, по мнению обозревателя РИА НОВОСТИ Владимира Корнилова, в ходе так
Институт исследования войны (ISW) пишет о том, что у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут. В отчете по ситуации на линии фронта в Украине, который
В Санкт-Петербурге из-за бюрократических проволочек уже полгода не могут начать реставрационные работы в Доме Трезини на Васильевском острове.
Сегодня стало известно о тайной переброске Польшей танков PT-91 для последующей отправки на Украину. Примечательно, боевые машины поступают из 16-й
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